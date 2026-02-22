REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 22.00

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΝΗΣΙ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3

Η αναμέτρηση. Η άφιξη του Σταύρου, του πρώην άντρα της Μαρίας, στο νησί, πυροδοτεί εντάσεις και φέρνει τη Μαρία αντιμέτωπη με ένα παρελθόν που δεν έχει τελειώσει. Ο Παύλος προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, αλλά σύντομα μπαίνει στη μέση των συγκρούσεων.

ALPHA 22.00

Ο ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Ο δεκατριάχρονος Σαμ υποψιάζεται ότι ο γείτονάς του είναι ο θρυλικός τιμωρός που θεωρήθηκε νεκρός πριν από 25 χρόνια. Με την αύξηση της εγκληματικότητας ο Σαμ παροτρύνει τον γείτονά του να σταματήσει να κρύβεται και να σώσει την πόλη. Σκηνοθεσία Τζούλιους Έιβερι. Πρωταγωνιστούν οι Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζέιβον ‘Γουόννα’ Γουόλτον, Πίλου Άσμπεκ κ.α.

STAR 23.15

ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 9

ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ο Ντομ Τορέτο ζει μια ήσυχη ζωή μαζί με τη Λέτι και τον μικρό Μπράιαν, αλλά μια καινούρια απειλή θα τον αναγκάσει να αντιμετωπίσει τις αμαρτίες του παρελθόντος του, τον ξεχασμένο αδερφό του, Τζέικομπ. Σκηνοθεσία Τζάστιν Λιν. Πρωταγωνιαστούν οι Βιν Ντίζελ, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Ταϊρίζ Γκίμπσον, Έλεν Μίρεν κ.α.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Μια σέρφερ πέφτει θύμα απαγωγής ενός κατά συρροή δολοφόνου, ο οποίος έχει εμμονή με τους καρχαρίες. Ενώ είναι αιχμάλωτη στο σκάφος του, θα πρέπει να βρει τρόπο διαφυγής… πριν εκείνος βάλει σε εφαρμογή το νοσηρό σχέδιό του. Σκηνοθεσία Σον Μπερν. Πρωταγωνιστούν Χάσι Χάρισον, Τζάι Κόρτνεϊ, Τζος Χιούστον κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

SPINNING GOLD

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Ο Νιλ Μπόγκαρτ ιδρύει τη Casablanca Records τη δεκαετία του ’70, δίνοντας ώθηση σε εμβληματικούς καλλιτέχνες. Με τη βοήθεια μιας ομάδας μουσικόφιλων, η δισκογραφική εταιρεία ξαναγράφει την ιστορία κι αλλάζει τη μουσική βιομηχανία. Σκηνοθεσία Τίμοθι Σκοτ Μπόγκαρτ. Πρωταγωνιστούν οι Τζέρεμι Τζόρνταν, Μισέλ Μόναχαν, Τζέι Φάροου κ.α.