REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 24:00

«ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ»

ΔΡΑΜΕΝΤΙ

Το ευτυχισμένο ζευγάρι περιμένει τον ερχομό του πρώτου μωρού του. Όλα πάνε καλά, κι ένα υγιέστατο κοριτσάκι έρχεται στον κόσμο. Η ευτυχία δεν κρατάει όμως πολύ, καθώς μια μέρα μετά τη γέννηση της μικρής, η μαμά φεύγει ξαφνικά από τη ζωή. Τώρα ο μπαμπάς πρέπει, μέσα από τη θλίψη για την απώλεια της αγαπημένης του, να βρει τρόπο να σταθεί στα πόδια του και να μεγαλώσει τη μοναχοκόρη του.

Σκηνοθεσία: Paul Weitz

Κύριοι Ρόλοι: Kevin Hart, Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21:30

«ΚΑΝ’ΤΟ ΟΠΩΣ Ο ΜΠΕΚΑΜ»

ΔΡΑΜΕΝΤΙ

Η 18χρονη ινδή Τζες έχει άσβεστο πάθος με το ποδόσφαιρο και πρότυπο τον ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντέιβιντ Μπέκαμ. Όμως η οικογένειά της τιμώντας τα ήθη και τις παραδόσεις της πατρίδας τους αντιτίθενται στην ιδέα η Τζες να ασχοληθεί σοβαρά με το άθλημα. Όταν μια επαγγελματική ομάδα τη συμπεριλάβει στο ρόστερ της, δεν θα μπορέσει να το αποκαλύψει και θα αρχίσει προπονήσεις κρυφά από την οικογένεια.

Σκηνοθεσία: Gurinder Chadha

Κύριοι Ρόλοι: Parminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys Meyers

ΣΚΑΪ, 21:00

«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Αγαπήθηκε από χιλιάδες θεατές με εκατομμύρια views στο ελληνικό ίντερνετ. Η επιτυχημένη σειρά ήρθε στην τηλεόραση με τους Αλέξανδρο Τσουβέλα και Έλενα Χαραλαμπούδη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και τη δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM πίσω από τις κάμερες. Από το ΤΟΤΕ, που είναι τα ‘90s, έρχονται οι «βασιλιάδες της νοσταλγίας», με την Έλενα Χαραλαμπούδη να υποδύεται τη Σούλα και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, τον Τάκη, στο ΤΩΡΑ, που είναι το 2025, βλέπουμε το «ζευγάρι της διπλανής πόρτας», τη Βαλέρια και τον Σπύρο.

COSMOTE SPORT 9HD, 21:30

ΜΙΛΑΝΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,

CEV CHAMPIONS VOLLEYBALL LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ,

ΠΛΕΙ-ΟΦ,

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

NOVASPORTS PRIME, 20:00

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ–ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

EUROLEAGUE

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ