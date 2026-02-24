REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΑΝΤ1, 22:00

ΘΕΛΤΑ – ΠΑΟΚ

UEFA EUROPA LEAGUE

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21:30

«12 MIGHTY ORPHANS»

Την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, τη δεκαετία του 1930, ένας προπονητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου, προς έκπληξη των συναδέλφων του, εγκαταλείπει μια προνομιούχα θέση για να αναλάβει μια ομάδα από ορφανά παιδιά.

Σκηνοθεσία: Ty Roberts

Κύριοι Ρόλοι: Luke Wilson, Martin Sheen, Robert Duvall

STAR, 01:15

«ΦΟΝΙΚΟ ΟΠΛΟ 2»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Το δίδυμο των δυναμικών αστυνομικών Ριγκς και Μάρτο αναλαμβάνει να προστατεύσει τον Λίο Γκετζ, λογιστή της μαφίας, που έχει ξεπλύνει εκατομμύρια δολάρια από παράνομα κέρδη. Με τη βοήθεια του Λίο, οι δύο αστυνομικοί θα προσπαθήσουν να ξεσκεπάσουν τα πλοκάμια του μαφιόζικου συνδικάτου.

Σκηνοθεσία: Richard Donner

Κύριοι Ρόλοι: Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci

ALPHA, 01:00

«PROFILE»

Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΘΡΙΛΕΡ

Μια βρετανίδα δημοσιογράφος φτιάχνει ένα ψεύτικο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ερευνήσει τις τακτικές στρατολόγησης γυναικών από το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος, δίχως να φαντάζεται αυτό που θα επακολουθήσει.

Σκηνοθεσία: Timur Bekmambetov

Κύριοι Ρόλοι: Valene Kane, Shazad Latif

COSMOTE SPORT 6HD 22:00

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ,

UEFA EUROPA LEAGUE,

KNOCKOUT PHASE PLAY-OFFS,

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ