REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 00:40

«Τ’ ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗΣ

Αγγλία, δεκαετία του 1950. Ο μπάτλερ του Ντάρλινγκτον Χολ, ο Κος Στίβενς, λαμβάνει γράμμα για εργασία από τη Δις Κέντον, με την οποία εργάζονταν μαζί πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην έπαυλη που έχει περάσει στα χέρια ενός συνταξιοδοτούμενου γερουσιαστή, αναπτύσσεται η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι κι εξελίσσεται από σχέση εμπιστοσύνης σε αγάπης.

Σκηνοθεσία: James Ivory

Κύριοι Ρόλοι: Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21:00

ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

VOLLEY ΓΥΝΑΙΚΩΝ,

19Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Z)

ΑΝΤ1, 01:15

«YESTERDAY»

Ο Τζακ Μάλικ είναι ένας άσημος τραγουδοποιός σε μια μικρή βρετανική πόλη, του οποίου τα όνειρα για επιτυχία και φήμη γρήγορα ξεθωριάζουν, παρά την αφοσίωση και υποστήριξη της καλύτερης παιδικής του φίλης, Έλι. Μετά από ένα μυστηριώδες γενικό μπλακάουτ, ο Τζακ ανακαλύπτει ότι οι Beatles δεν υπήρξαν ποτέ!… Ο Τζακ αρχίζει να εκτελεί τα τραγούδια του μεγαλύτερου συγκροτήματος στην ιστορία της μουσικής σε ένα κοινό που δεν τους έχει ακούσει ποτέ, και με τη βοήθεια της μάνατζέρ του, Ντέμπρα, η φήμη του εκτοξεύεται. Όμως, όσο πιο διάσημος γίνεται, τόσο κινδυνεύει να χάσει την Έλι, το μόνο πρόσωπο που πραγματικά πίστεψε σε αυτόν. Για να βρει την ισορροπία του τελικά, ο Τζακ θα πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει για να αποδείξει ότι… το μόνο που χρειάζεται είναι αγάπη.

Σκηνοθεσία: Danny Boyle

Κύριοι Ρόλοι: Himesh Patel, Lily James

STAR, 21:00

«Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ 4: Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ»

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Η τελευταία προσπάθεια του Σκρατ να θάψει το βελανίδι του, καταλήγει στο κέντρο της Γης, προκαλώντας σεισμική δραστηριότητα τέτοιου μεγέθους, λες και η Μητέρα Φύση αποφάσισε να ανακαινίσει ολόκληρο τον πλανήτη. Η κίνηση των ηπείρων ωθεί τον Μάνι, τον Σιντ και τον Ντιέγκο στη θάλασσα, χωρίζοντάς τους από την υπόλοιπη παρέα. Ο Μάνι υπόσχεται στην Έλι ότι θα γυρίσει πίσω, αλλά δεν γνωρίζει πώς θα το καταφέρει. Χρησιμοποιώντας το παγόβουνό τους ως προχειροφτιαγμένο καράβι, το τρίο ξεκινά μια επική θαλάσσια περιπέτεια, που θα τους οδηγήσει σε ηρωικές πράξεις, πέρα από κάθε προηγούμενο. Στο μεγάλο αυτό ταξίδι της επιστροφής, έρχονται αντιμέτωποι με εξωτικά θαλάσσια πλάσματα, πειρατές και ανακαλύπτουν έναν νέο κόσμο. Όσο για τον Σκρατ, αυτή τη φορά, κυνηγάει το βελανίδι του σε μέρη που κανένας προϊστορικός σκίουρος δεν έχει βρεθεί ποτέ.

Σκηνοθεσία: Steve Martino, Michael Thurmeier

Κύριοι Ρόλοι – Φωνές: Ray Romano, Queen Latifah, John Leguizamo

COSMOTE SPORT 2HD, 17:00

ΟΦΗ-ΑΕΛ NOVIBET,

STOIXIMAN SUPER LEAGUE,

23Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ