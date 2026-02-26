REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 00:15

«ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το 1770, καθαρά για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, η 15χρονη Αντουανέτα της Αυστρίας παντρεύεται τον Λουδοβίκο Αύγουστο της Γαλλίας. Η ζωή στις Βερσαλλίες είναι ανιαρή, και το γεγονός ότι δεν κάνουν παιδιά βαραίνει το κλίμα. Όταν ο Λουδοβίκος ο 15ος πεθαίνει, η Μαρία Αντουανέτα και ο σύζυγός της στέφονται βασιλείς. Όμως, στο Παρίσι κυοφορείται η Γαλλική Επανάσταση…

Σκηνοθεσία: Sofia Coppola

Κύριοι Ρόλοι: Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Judy Davis

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21:30

«ΤΖΕΡΙ ΜΑΓΚΟΥΑΙΡ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

Όταν ένας μάνατζερ αθλητών αποφασίζει να εκφράσει την αντίθεσή του απέναντι στις τακτικές της εταιρείας όπου δουλεύει… απολύεται. Μόνος με μια βοηθό του, τη μοναδική υπάλληλο της εταιρείας που του μένει πιστή, αποφασίζει να εφαρμόσει τις νέες ιδέες του στον μόνο αθλητή που δέχτηκε να τον ακολουθήσει.

Σκηνοθεσία: Cameron Crowe

Κύριοι Ρόλοι: Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renee Zellweger

STAR, 23:00

«MAD MAX: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ»

ΔΡΑΣΗΣ

Ο κόσμος έχει περάσει τεράστια καταστροφή και οι άνθρωποι που έχουν επιβιώσει παλεύουν αναζητώντας τα βασικά. Κάπου σε μια έρημο, δύο επαναστάτες βρίσκονται σε φυγή, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την τάξη. Είναι ο Μαξ, ένας άντρας της δράσης και των λίγων κουβέντων, που αποζητάει την ηρεμία μετά τον θάνατο της γυναίκα και του παιδιού του την εποχή του ολοκαυτώματος. Η άλλη είναι η Φουριόζα, η οποία πιστεύει ότι ο δρόμος για την επιβίωση βρίσκεται πέρα από την έρημο, στα μέρη όπου γεννήθηκε.

Σκηνοθεσία: George Miller

Κύριοι Ρόλοι: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult

ALPHA, 23:30

«Ο ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Ο δεκατριάχρονος Σαμ Κλίρι υποψιάζεται ότι ο γείτονάς του, ο κύριος Σμιθ, είναι στην πραγματικότητα ο Σαμαρείτης, ο θρυλικός τιμωρός που θεωρήθηκε νεκρός πριν από 25 χρόνια. Με την αύξηση της εγκληματικότητας, και την πόλη στα πρόθυρα του χάους, ο Σαμ αποφασίζει να παροτρύνει τον γείτονά του να σταματήσει να κρύβεται και να σώσει την πόλη.

Σκηνοθεσία: Julius Avery

Κύριοι Ρόλοι: Sylvester Stallone, Javon ‘Wanna’ Walton, Pilou Asbaek

ΣΚΑΪ, 01:00

«ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ»

ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡΙΚΗ

Νέα Υόρκη, δεκαετία του 1970. Ένας ηλικιωμένος, επικηρυγμένος από το οργανωμένο έγκλημα άντρας επιστρέφει στην πόλη. Πρόκειται για έναν γκάνγκστερ με το παρατσούκλι Νουντλς, που μεγάλωσε στην εβραϊκή συνοικία. Ανήλικος ακόμα, έγινε αρχηγός συμμορίας, και στα χρόνια που ακολούθησαν συνέδεσε το όνομά του με τη “χρυσή εποχή” των παρανόμων.

Σκηνοθεσία: Sergio Leone

Κύριοι Ρόλοι: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern