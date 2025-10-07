REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

ΑΝΤ1 22.30

ΣΕΡΡΕΣ

2ος Κύκλος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Ο Οδυσσέας (Γιώργος Ζυγούρης), ο Λευτέρης (Γιώργος Γάλλος), η θεία Σταματίνα (Γιούλη Τσαγκαράκη), η Χρύσα (Μαριλού Κατσαφάδου) και η Νάνσυ (Λένα Δροσάκη), που θα είναι συνεπιβάτες μας για να διηγηθούν την ιστορία τους από εκεί που την άφησαν, θα είναι, αυτή τη φορά, ντυμένοι με τις πιο έντονες αποχρώσεις της ζωής και του έρωτα. Κάθε Τρίτη, ο ευαίσθητος και αιχμηρός λόγος του Γιώργου Καπουτζίδη, θα γίνεται εικόνα μέσα από την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Σταμάτη Πατρώνη και τις ερμηνείες ενός δυνατού καστ. Την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς.

ALPHA 21.00

ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας για τη μικρή Ελευθερία, η Χλόη (Δανάη Παππά) δεν μπορεί να συγχωρήσει τον πατέρα Νικόλαο (Δημήτρης Γκοτσόπουλος). Όμως εκείνος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την αγάπη της και θα κάνει τα πάντα προκειμένου να την ξανακερδίσει.

COSMOTE SPORT 4HD 21.00

ΡΙΓΑ-ΑΕΚ,

FIBA BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE,

REGULAR SEASON,

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Στη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης μετά την Ευρωλίγκα