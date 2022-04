Red Hot Chili Peppers: Απέκτησαν αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ - BINTEO

Ο κιθαρίστας Τζον Φρουσιάντε – που επέστρεψε στους Red Hot Chili Peppers το 2019 μετά από σχεδόν μια δεκαετία – μίλησε πρώτος, θυμήθηκε ότι μετακόμισε για πρώτη φορά στο Χόλιγουντ όταν ήταν έφηβος το 1987 και ευχαρίστησε «όλους στον κόσμο για τους οποίους η μουσική σημαίνει κάτι».

Στη συνέχεια, ο Φλι αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση του με τη Λεωφόρο της Δόξας λέγοντας στους παρευρισκόμενους ότι «έτρεχε» εκεί ως νεαρός και έπαιζε τρομπέτα στο κοντινό πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια.

#GrammyAwards winners #RedHotChiliPeppers members are h#onored with a Walk of Fame star on #Hollywood Boulevard, in front of hundreds of fans. pic.twitter.com/hi6ZMZ5L7i