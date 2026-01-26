Ρέιφ Φάινς: Η… γκάφα που αποκάλυψε τον νέο Βόλντεμορτ στη σειρά «Χάρι Πότερ» - Real.gr

Θέμα συζήτησης έχει γίνει τις τελευταίες ώρες μια… γκάφα του Ρέιφ Φάινς, καθώς ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Λόρδο Βόλντεμορτ στις ταινίες «Χάρι Πότερ» φέρεται να αποκάλυψε ποιος θα υποδυθεί τον εμβληματικό ρόλο στη νέα τηλεοπτική σειρά.

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το ποιος πιστεύει ότι θα έπρεπε να τον διαδεχθεί στον ρόλο του σκοτεινού μάγου στη νέα παραγωγή από το HBO του Χάρι Πότερ, ο Φάινς φάνηκε να αποκαλύπτει κάτι που ίσως δεν έπρεπε ακόμη να ειπωθεί δημόσια.

«Μου είπαν ότι έκλεισε ο ρόλος για τον Κίλιαν Μέρφι, έτσι δεν είναι; Ο Κίλιαν Μέρφι είναι εξαιρετικός. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Το έχω ήδη πει, θεωρώ ότι ο Κίλιαν Μέρφι ταιριάζει πολύ. Νομίζω ότι έχουν ήδη κάνει την επιλογή, σωστά; Εσείς δεν το ξέρετε;», ανέφερε χαρακτηριστικά.



