Ρεκόρ προβολών για το πρώτο teaser του «The Devil Wears Prada 2» - Real.gr

Το teaser διάρκειας 60 δευτερολέπτων για το σίκουελ του «The Devil Wears Prada» έγραψε ιστορία τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας το εντυπωσιακό νούμερο των 181,5 εκατομμυρίων προβολών σε μόλις 24 ώρες.

Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes, αναδείχθηκε το πιο δημοφιλές τρέιλερ της χρονιάς, αφήνοντας πίσω του βίντεο μεγάλων παραγωγών όπως των «Moana» (160 εκατ. προβολές) και «Lilo & Stitch» (149 εκατ. προβολές).

Η επιστροφή των Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) και Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) μονοπώλησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον, με την εταιρεία ανάλυσης WaveMetrix να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για το δημοφιλέστερο τρέιλερ κωμωδίας των τελευταίων 15 ετών.