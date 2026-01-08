Ρεκόρ υποψηφιοτήτων για το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον στα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών - Real.gr

Με την πολυβραβευμένη ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson) και τη σειρά «The Studio» να οδηγούν την κούρσα των υποψηφιοτήτων, ανακοινώθηκαν οι λίστες για τα φετινά Βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών SAG-AFTRA.

Σημειώνεται ότι τα Βραβεία SAG (Screen Actors Guild) τα οποία απονέμονται από το 1995 και μετονομάστηκαν πέρυσι σε «Actor», θεωρούνται ένας σημαντικός προάγγελος των Όσκαρ έχοντας την αποκλειστική τους εστίαση στις κορυφαίες ερμηνείες σε κινηματογράφο και τηλεόραση.

Το «One Battle After Another» απέσπασε συνολικά επτά υποψηφιότητες, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει λάβει μία ταινία στα χρονικά του θεσμού.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) και η Τσέις Ινφίνιτι (Chase Infiniti), διεκδικούν τα Βραβεία Α’ Ανδρικού και Α’ Γυναικείου Ρόλου αντίστοιχα, ενώ οι Μπενίσιο ντελ Τόρο (Benicio del Toro), Σον Πεν (Sean Penn) και Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor) είναι υποψήφιοι στις κατηγορίες των Β’ Ρόλων.

Παράλληλα, το φιλμ διεκδικεί τα Βραβεία Καλύτερου Καστ και Καλύτερης Ομάδας Κασκαντέρ.

Η δυναμική του «One Battle After Another» είναι πλέον αδιαμφισβήτητη, καθώς το περασμένο Σαββατοκύριακο απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στα Critics Choice Awards ενώ παράλληλα ηγείται των υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες, η τελετή των οποίων θα διεξαχθεί την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου.