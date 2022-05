Rise: Οι Antetokounbros είναι οι νέοι υπερήρωες της Disney

Η ταινία χρονολογεί το απίστευτο ταξίδι του Γιάννη στα εφηβικά του χρόνια ζώντας στην Αθήνα και παίζοντας για τον Φιλαθλητικό μέχρι την κορυφή του NBA και την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος των Μιλγουόκι Μπάκς εδώ και 50 χρόνια.

To trailer προϊδεάζει για μια κλασική οικογενειακή ταινία της Disney όπου πρωταγωνιστές είναι ο Γιάννης, τα αδέρφια του Θανάσης, Κώστας και Άλεξ και οι γονείς τους, καθώς παλεύουν να επιβιώσουν και πώς με κόπο και κάνοντας αυτό που αγαπούν έφτασαν στις ΗΠΑ και τον μαγικό κόσμο του NBA

Τα γυρίσματα ειχαν ξεκινήσει στα Σεπόλια πριν από ένα χρόνο.

Κατά την ανακοίνωση της ταινίας το 2021, τα Walt Disney Studios είχαν αναφέρει: «Οικογένεια. Αφιέρωση. Αφοσίωση. “Rise”, μία ταινία του DisneyPlus βασισμένη στις πραγματικές εμπειρίες της ζωής του σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, και της οικογένειάς του, η οποία θα κάνει ντεμπούτο το 2022».

Family. Dedication. Devotion. “Rise,” a @DisneyPlus Original Movie, based on the real life experiences of Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo and his family, will debut in 2022. #DisneyRisepic.twitter.com/4tgsWbqmjF