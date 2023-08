Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, σύζυγος του Tom Hanks και ο τραγουδιστής του γκρουπ «Μέλισσες», ηχογράφησαν μαζί το τραγούδι «Oli Mazi – We are all together» για την ταινία «My Big Fat Greek Wedding 3». Σε ανάρτησή της μάλιστα, η 66χρονη καλλιτέχνης, δημοσίευσε και ένα απόσπασμα από το ντουέτο τους.