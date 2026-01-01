Ρόλοι-πρόκληση που φέρνουν τους σταρ του σινεμά στο Λονδίνο - Real.gr

Quantcast
16:15, 01/01/2026
Ρόλοι-πρόκληση που φέρνουν τους σταρ του σινεμά στο Λονδίνο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όλο και περισσότεροι πρωταγωνιστές της μεγάλης οθόνης αναμένεται να βρεθούν στη σκηνή του West End του Λονδίνου κατά τη διάρκεια της νέας χρονιάς, αναζητώντας μια καλλιτεχνική πρόκληση πέρα από την ασφάλεια των κινηματογραφικών πλατό.

Σίνθια Ερίβο (Cynthia Erivo) – Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor)

Η σταρ του «Wicked» επιστρέφει στο West End μετά από 12 χρόνια, για να υποδυθεί και τους 23 ρόλους σε μία νέα σκοτεινή εκδοχή του «Dracula». Παράλληλα, ο Τζος Ο’Κόνορ, που πρωταγωνιστεί στο νέο blockbuster του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), «Disclosure Day», θα «αναμετρηθεί» με το έργο «Golden Boy» του Κλίφορντ Όντετς (Clifford Odets), στον ρόλο ενός βιολιστή που επιλέγει τη σκληρή ζωή ενός μποξέρ.

Και οι δύο πρωταγωνιστές παραδέχτηκαν σε συνέντευξή τους στο Deadline ότι, ενώ τους λείπει το θέατρο, παράλληλα τους τρομάζει.
«Είναι σαν να τρέχεις προς τη φωτιά» είπε χαρακτηριστικά η Ερίβο προσθέτοντας: «Κάνω τον Δράκουλα γιατί με τρομάζει μέχρι θανάτου».

Από την πλευρά του, ο Τζος Ο’Κόνορ δήλωσε πως θέλει να ξαναζήσει το ρίσκο της ερμηνείας μπροστά σε κοινό, εκεί όπου «δεν υπάρχει δίχτυ ασφαλείας».
«Είναι ο φόβος… και οι ηθοποιοί τον λατρεύουν» συμπλήρωσε.

