Ρόμπι Γουίλιαμς: Ισοφάρισε μεγάλο ρεκόρ των Beatles

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς κατέκτησε το ρεκόρ που είχαν μέχρι τώρα οι Beatles, ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα όλων των εποχών.

Το συγκρότημα εξασφάλισε το 15ο νούμερο ένα άλμπουμ το 2000 με το «1» που περιλαμβάνει όλα τα Νο.1 singles του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ της χρονικής περιόδου 1962-1970. Το «1» κυκλοφόρησε 37 χρόνια μετά το ντεμπούτο τους στούντιο άλμπουμ «Please Please Me» που βρέθηκε στην κορυφή των chart.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς κοινοποίησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία φορά ένα T-shirt με τα ονόματα των τεσσάρων μελών του συγκροτήματος μαζί με τα δικά του.

'Better Man (Original Motion Picture Soundtrack)' is this week’s UK Number 1 album and a landmark 15th UK @officialcharts Number 1 album as a solo artist for Robbie. pic.twitter.com/1JmuyyPK83