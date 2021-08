Rory Gallagher: Ανακηρύχτηκε ο «Σπουδαιότερος Μουσικός Καλλιτέχνης της Ιρλανδίας»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αναγνώριση αυτή συμπίπτει με σειρά επανεκδόσεων για τα 50 χρόνια από το άλμπουμ με το οποίο έκανε το 1971 το ντεμπούτο του ο Rory.

Στους φανατικούς θαυμαστές του Gallagher προσφέρεται και άλλος ένας εορτασμός των 50 χρόνων, καθώς το Museum of Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο τιμά τη «χρυσή επέτειο» του Reading Festival με την έκθεση «The 1971 Reading Festival: For the First Time».