Σάλος με τις Χρυσές Σφαίρες: O Τομ Κρουζ επιστρέφει τα τρία βραβεία του - Το NBC δεν θα μεταδώσει την τελετή απονομής του 2022

Η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών το 2022 δεν θα μεταδοθεί από το NBC, καθώς έχει προκληθεί κύμα αντιδράσεων κατά της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA), που απονέμει τα βραβεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA) δέχθηκε σφοδρή κριτική επειδή από τις υποψηφιότητες των 78ων Χρυσών Σφαιρών απουσίαζαν όλες οι «μαύρες» φετινές ταινίες, «Da 5 Bloods», «One Night in Miami», «Ma Rainey's Black Bottom» και «Judas and the Black Messiah».

Ακολούθησε δημοσίευμα των Los Angeles Times που αποκάλυψε ότι κανένα από τα 87 μέλη της Ένωσης δεν είναι μαύρος ή μαύρη.

Παρ' ότι η HFPA ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές, το δίκτυο NBC γνωστοποίησε ότι δεν θα μεταδώσει την τελετή απονομής των βραβείων του 2022, επειδή ο οργανισμός έχει δυσκολίες που συνδέονται με τον συστημικό ρατσισμό και ηθικές αδυναμίες και επειδή διαπιστώνεται έλλειψη σοβαρής μεταρρύθμισης στις τάξεις του.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η HFPA έχει δεσμευτεί για ουσιαστική μεταρρύθμιση» δήλωσε εκπρόσωπος του NBC. «Ωστόσο, η αλλαγή αυτού του μεγέθους απαιτεί χρόνο και δουλειά. Αισθανόμαστε έντονα ότι η HFPA χρειάζεται χρόνο για να το κάνει σωστά. Ως εκ τούτου, το NBC δεν θα προβάλει την απονομή των Χρυσών Σφαιρών του 2022. Θεωρώντας ότι ο οργανισμός θα υλοποιήσει το σχέδιό του, ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να μεταδώσουμε την τελετή τον Ιανουάριο του 2023» ανέφερε.

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ φαίνεται πως δέχεται το ένα πλήγμα μετά το άλλο.

Οι WarnerMedia, Netflix και Amazon επίσης διέκοψαν τη συνεργασία με τον οργανισμό επικαλούμενες έλλειψη εμπιστοσύνης όσον αφορά την υλοποίηση ουσιαστικής μεταρρύθμισης που θα οδηγήσει σε περισσότερη πολυμορφία.

Το πιο πρόσφατο πλήγμα έρχεται από τον Τομ Κρουζ, ο οποίος επέστρεψε στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου τις τρεις Χρυσές Σφαίρες που έχει κερδίσει, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του οργανισμού.

Σύμφωνα με το Deadline απεστάλησαν πίσω στην έδρα της HFPA τα τρόπαια Καλύτερου Α' Ανδρικού Ρόλου, που κέρδισε ο Τομ Κρουζ για τους ρόλους του στις ταινίες «Jerry Maguire» και «Born on the Fourth of July» και Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου για τη συμμετοχή στην ταινία «Magnolia».

Την περασμένη εβδομάδα, η HFPA ανακοίνωσε τις αλλαγές που δρομολογεί, όπως εγγραφή τουλάχιστον 20 νέων μελών το 2021, με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη μαύρων μελών, «τον στόχο αύξησης του αριθμού των μελών της κατά 50% τους επόμενους 18 μήνες». Επίσης γνωστοποίησε ότι μέλη της θα μπορούν να γίνουν δημοσιογράφοι που έχουν τα κατάλληλα προσόντα, ζουν στις ΗΠΑ και εργάζονται σε ξένο ΜΜΕ και όχι πλέον μόνο έντυπο. Έχει επίσης ανακοινώσει ότι τα μέλη της πρέπει να τηρούν έναν «κώδικα δεοντολογίας», ο οποίος θα προωθηθεί το επόμενο διάστημα.