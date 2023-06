Μπορεί ο ηθοποιός του Sex and the City, Willie Garson να έχει φύγει από τη ζωή, αλλά ο εμβληματικός χαρακτήρας που υποδύθηκε, ο Stanford Blatch, ζει ακόμη στο And Just Like That…

Ο ηθοποιός, 57 ετών, πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2021, αφού είχε υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο του παγκρέατος, αλλά η κολλητή του Stanford στη μικρή οθόνη Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) βρήκε τον τρόπο να τιμήσει τον αγαπημένο φίλο της, στην πρεμιέρα της 2ης σεζόν του And Just Like That… την Πέμπτη.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr