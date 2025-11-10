Σε ρυθμούς Eurovision μπαίνει η ΕΡΤ - Real.gr

Quantcast
11:15, 10/11/2025
Σε ρυθμούς Eurovision μπαίνει η ΕΡΤ

Στις 28 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία της δημόσιας τηλεόρασης προς τις εταιρείες παραγωγής που επιθυμούν να αναλάβουν τους δύο ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό της Eurovision, όπως αναφέρει η Reallife. Στην αντίστοιχη προκήρυξη της περυσινής σεζόν εκδήλωσαν ενδιαφέρον η εταιρεία παραγωγής του MAD TV, που τελικά πήρε το έργο, καθώς και η Barking Well Media.

Το project φέτος είναι πολύ πιο φιλόδοξο και απαιτητικό, καθώς περιλαμβάνει τρία σόου υψηλών προδιαγραφών με αυστηρό πλαίσιο διάρκειας και κανονισμούς σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία.

