Σε τρεις ημέρες μετάδοσης «κλείδωσαν» οι «Ράδιο αρβύλα» - Πρεμιέρα απόψε - Real.gr

Σε τρεις ημέρες μετάδοσης «κλείδωσαν» οι «Ράδιο αρβύλα» – Πρεμιέρα απόψε

12:15, 03/11/2025
Σε τρεις ημέρες μετάδοσης «κλείδωσαν» τελικά οι «Ράδιο αρβύλα», που κάνουν πρεμιέρα απόψε στις 20:00 στον ΑΝΤ1 με εκπομπές έως την Τετάρτη.
Μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, στις αρχικές συζητήσεις ανάμεσα στους ιθύνοντες του καναλιού και τον Αντώνη Κανάκη υπήρχε στο κάδρο και η Πέμπτη.

Πλησιάζοντας στην πρεμιέρα και υπό την πίεση και τον φόρτο εργασίας που τη συνοδεύει, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές «κλείδωσε» στο παρά πέντε για τρεις ημέρες. Την πρώτη εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Τετάρτη θα βγει στον αέρα το «Ράδιο αρβύλα» με όλο το πλούσιο υλικό για σάτιρα που έχει συγκεντρώσει η τρομερή ομάδα, ενώ από τη δεύτερη εβδομάδα (10 Νοεμβρίου) στο slot των 20:00 επιστρέφουν οι «Boomers» και το «Vinylio».

