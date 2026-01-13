Σε ξενοδοχείο - κάστρο στη Γαλλική Ριβιέρα μεταφέρεται η σειρά «The White Lotus» - Real.gr

Quantcast
Σε ξενοδοχείο – κάστρο στη Γαλλική Ριβιέρα μεταφέρεται η σειρά «The White Lotus»

14:45, 13/01/2026
Η κοινωνική σάτιρα που μετέτρεψε τα πολυτελή ταξίδια σε δράμα υψηλού ρίσκου διασχίζει τον Ατλαντικό.

H τέταρτη σεζόν της σειράς «The White Lotus» του HBO μεταφέρεται στη Γαλλική Ριβιέρα. Η παραγωγή έχει προγραμματιστεί να επικεντρωθεί στο Château de La Messardière στο Σεν Τροπέ, ένα μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο-κάστρο του 19ου αιώνα.

Ο δημιουργός της σειράς Μάικ Γουάιτ έχει χρησιμοποιήσει και στις προηγούμενες σεζόν εμβληματικά σκηνικά για να αναλύσει την κοινωνική τάξη και τα προνόμια, τις τροπικές ακτές του Μάουι στη Χαβάη, τις ηφαιστειακές πλαγιές της Ταορμίνα στη Σικελία και τα καταπράσινα τοπία του Κο Σαμούι και του Πουκέτ στην Ταϊλάνδη.

