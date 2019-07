Σε ταινία θρίλερ ο υιός Σβαρτσενέγκερ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ, γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και της Μαρία Σράιβερ πρωταγωνιστεί στην ταινία τρόμου/θρίλερ "Daniel Isn’t Real" σε σκηνοθεσία Άνταμ Ίτζιπτ Μόρτιμερ.

Στην ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα του Μπράιαν ΝτεΛιου "In This Way I Was Saved" ο ηθοποιός υποδύεται τον Ντάνιελ φίλο – αποκύημα φαντασίας που τρομοκρατεί τον Μάιλς Ρόμπινς (Λούκας).