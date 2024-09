To Shogun έσβησε από τον τηλεοπτικό χάρτη επιτυχημένες σειρές, όπως The Crown, Fallout, The Gilded Age, The Morning Show και άλλες, αφού κατέκτησε συνολικά 18 βραβεία Emmy.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr