Quantcast
Sigourney Weaver: Σκέφτεται να επαναλάβει τον εμβληματικό ρόλο της στην ταινία Alien - Real.gr
real player

Sigourney Weaver: Σκέφτεται να επαναλάβει τον εμβληματικό ρόλο της στην ταινία Alien

11:15, 12/10/2025
Sigourney Weaver: Σκέφτεται να επαναλάβει τον εμβληματικό ρόλο της στην ταινία Alien

ΠΗΓΗ: sigourney.weaver.242/instagram

Η ηθοποιός περιέγραψε ότι διάβασε την αρχή ενός πιθανού σεναρίου από τον παραγωγό/σεναριογράφο της σειράς Walter Hill.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved