ΣΚΑΪ: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με την Τατιάνα Στεφανίδου... - Real.gr

ΣΚΑΪ: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με την Τατιάνα Στεφανίδου…

22:33, 03/10/2025
Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Τατιάνα Στεφανίδου.

Η ανακοίνωση του καναλιού:

«Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου.

Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.

Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον».

