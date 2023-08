ΣΚΑΪ: Αναβολή για το «I’m a celebrity», αγώνας δρόμου για τους «Πανθέους»

Για τον Οκτώβριο αναβάλλεται το ριάλιτι. Προβλήματα στην παραγωγή, δεν βρίσκονται «επώνυμοι» παίκτες. Ολο το βάρος πέφτει στην πολυαναμενόμενη σειρά.

Ανατροπή στα σχέδια του ΣΚΑΪ, που κάνει αγώνα δρόμου με στόχο να κόψει πρώτος το νήμα της σεζόν και να προλάβει τον ανταγωνισμό. Το κανάλι του Φαλήρου υπολόγιζε να έχει στη φαρέτρα του έως τα μέσα Σεπτεμβρίου τα πρώτα επεισόδια του «I’m a celebrity, get me out of here», αλλά τελικά το ριάλιτι σκοντάφτει σε μεγάλες καθυστερήσεις και οδεύει σε αναβολή.

Αν δεν ξεπεραστούν άμεσα τα προβλήματα της παραγωγής, το ριάλιτι του ΣΚΑΪ πάει τελικά για πρεμιέρα μέσα στον Οκτώβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι το πρώτο κλιμάκιο της παραγωγής του «I’m a celebrity, get me out of here» θα αποχωρούσε για τον Άγιο Δομίνικο την περασμένη Τετάρτη, κάτι που δεν έγινε. Αιτία είναι ότι ακόμα δεν έχει κλείσει η ομάδα των celebrities που θα λάβουν μέρος στο ριάλιτι, ενώ οι επαφές προχωρούν με αργούς ρυθμούς.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αποδεικνύεται πιο δύσκολο απ’ ό,τι αρχικά είχαν υπολογίσει οι άνθρωποι της παραγωγής το να πείσουν επωνύμους να συμμετάσχουν στο εν λόγω project, καθώς θα κληθούν να υποστούν ανατριχιαστικές δοκιμασίες. Και ενώ δεν έχουν κλείσει καλά-καλά οι παίκτες, κενή παραμένει και η θέση του συμπαρουσιαστή του Γιώργου Λιανού. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, στον οποίο έγινε διερευνητική κρούση, αρνήθηκε να μετάσχει για προσωπικούς λόγους, επικαλούμενος και άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η αναζήτηση του συμπαρουσιαστή συνεχίζεται, με στόχο να βρεθεί πρόσωπο με χιούμορ που θα έχει χημεία με τον Γ. Λιανό. Η παραγωγή έχει στόχο να λύσει άμεσα τις εκκρεμότητες και να αναχωρήσει για Αγιο Δομίνικο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αν, ωστόσο, τελικά δεν λυθούν τα θέματα και δεν είναι έτοιμοι, το ριάλιτι θα πάρει αναβολή για τον Οκτώβριο.

Ακόμα και χωρίς το «Ι’m a celebrity, get me out of here», ο στόχος του ΣΚΑΪ για πρόωρη πρεμιέρα σε σχέση με τα υπόλοιπα ιδιωτικά κανάλια παραμένει, με βασικό «χαρτί» τους «Πανθέους». Την ώρα που ο ΑΝΤ1, ο Alpha, το Mega και το Star θα σηκώσουν την αυλαία της prime time στις 25 Σεπτεμβρίου, ο ΣΚΑΪ βάζει στόχο να προηγηθεί ακόμα και… δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, το κανάλι του Φαλήρου επιθυμεί ιδανικά να βγάλει στον αέρα τους «Πανθέους» τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, ώστε να συμπέσει με την πρεμιέρα του off-peak προγράμματος. Ακόμα, ωστόσο, είναι αμφίβολο αν αυτό είναι εφικτό.

Η παραγωγή της σειράς βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς να έχουν παραδοθεί επεισόδια, ενώ κατασκευάζονται ακόμα νέα σκηνικά. Πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι οι «Πανθέοι» να βγουν τελικά στις 17 ή στις 18 Σεπτεμβρίου.