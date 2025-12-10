Σμαράγδα Καρύδη: Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο του «Παρά 5» - Tο παράπονο για τον πατέρα της, Ντίνο Καρύδη - Real.gr

Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης καλεσμένη στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για την επιστροφή του θρυλικού «Παρά Πέντε», αλλά και για τον πατέρα της, Ντίνο Καρύδη, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

«Το ταλέντο του μπαμπά μου ήταν παραπάνω από την αναγνώριση που έλαβε. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν είχε τον χαρακτήρα να διεκδικήσει περισσότερα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει μακριά με μικρότερο ταλέντο κι άλλοι που δεν πήγαν μακριά ενώ ήταν τεράστια ταλέντα, γιατί δεν ήταν καλοί manager. Αυτό που μένει από τον άνθρωπο είναι η ψυχή του και το κοινό το αντιλαμβάνεται μέσα στα χρόνια. Νομίζω ότι όλοι θυμούνται τον πατέρα μου ως καλό άνθρωπο», είπε συγκινημένη η Σμαράγδα Καρύδη.

«Ήταν χαζομπαμπάς. Ασχολιόταν με εμένα παραπάνω από όσο θα ήθελα στον δημόσιο λόγο. Έμαθα πράγματα από τους γονείς μου στην υποκριτική, ήταν βοηθητικό αλλά με δυσκόλεψε γιατί δεν είχα άγνοια κινδύνου, είχα άμυνες στην αρχή», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Μιλώντας για το επετειακό επεισόδιο, η Σμαράγδα Καρύδη αποκάλυψε: «Θα μιλήσουμε με το κοινό, θα παρουσιάσουμε καινούργιες σκηνές που έχει γράψει ο Γιώργος και τις έχουμε ήδη γυρίσει. Ξαναφόρεσα την περούκα της Ντάλιας και μόλις σμίξαμε οι πέντε, ξεκινήσαμε κατευθείαν τις σκηνές».

«Την Ντάλια δεν θα τη δούμε φτωχή. Είναι κομμάτια μέσα στα 20 χρόνια, που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί στους ήρωες σε διάφορες περιόδους που πέρασε κι η Ελλάδα μέσα σε αυτό. Οπότε εκεί η Ντάλια μπορεί να περάσει οικονομική κρίση, αλλά επειδή στην πραγματικότητα αυτό που θέλει είναι η φιλία και δεν τη νοιάζουν τα χρήματα -ούτως ή άλλως τα βρήκε και δεν τα ήθελε γιατί πάντα τη δυσκόλεψαν- την ενδιαφέρει μόνο να έχει τα φιλαράκια της», δήλωσε η Σμαράγδα Καρύδη.