Σπάνια επανέκδοση του «Ace of Spades» των Motorhead - Mε live, βιβλίο και ζάρια πόκερ

Τη χαρά – και την τιμή – θα έχουμε στις 30 Οκτωβρίου να πάρουμε στα χέρια μας μια πλουσιότατη επανέκδοση του «Ace of Spades», της πρώτης μεγάλης εμπορικής επιτυχίας των Motörhead.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και η μπάντα, ως πρόγευση, προσφέρει για πρώτη φορά μια live ερμηνεία του τραγουδιού που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ, ερμηνεία που ηχογραφήθηκε στο Whitla Hall του Μπέλφαστ, τον Δεκέμβριο του 1981. Η επανέκδοση θα περιλαμβάνει δύο live άλμπουμ που κυκλοφορούν για πρώτη φορά: τη συναυλία στο Whitla Hall και ένα show του Μαρτίου της ίδιας χρονιάς που ηχογραφήθηκε στη Νέα Ορλεάνη.

Επίσης, ένα DVD με εμφανίσεις των Motörhead στην τηλεόραση εκείνη την περίοδο, τις εμφανίσεις τους στο BBC και ένα 5.1 audio mix του «Ace of Spades».

Επιπλέον, στην deluxe έκδοση θα βρει κανείς και το αυθεντικό άλμπουμ (σε μάστερινγκ στη μισή ταχύτητα από τις αυθεντικές μπομπίνες), ένα βιβλίο 40 σελίδων με συνεντεύξεις και φωτογραφίες που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, το βιβλίο της περιοδείας «Ace Up Your Sleeve», ένα κόμικς και ένα αντίγραφο του ολλανδικού εφτάιντσου για το «Ace of Spades».

Περιλαμβάνει, τέλος, και πέντε ζάρια πόκερ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιτραπέζιο παιχνίδι το οποίο είναι τυπωμένο στο εσωτερικό του κουτιού.