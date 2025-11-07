«Spotlight» με τη Λουκία Γκάτσου στο Kontra - Real.gr

Τα φώτα χαμηλώνουν και ο προβολέας ανάβει!

Spotlight – μια νέα εκπομπή-vidcast στο Kontra με τη Λουκία Γκάτσου, από 7 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 22:00.

Εδώ, οι συζητήσεις δεν έχουν σενάριο.

Οι καλεσμένοι – από την κοινωνία, τη δημοσιογραφία, την τέχνη και, ναι, καμιά φορά και από την πολιτική – αφήνουν τις ταμπέλες και μιλούν αληθινά.

Πρώτο επεισόδιο με τη Ράνια Θρασκιά και τον Δημήτρη Μακαλιά.

Ιστορίες, συναισθήματα και στιγμές που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.

Η Λουκία μάς βοηθά να δούμε αλλιώς αυτούς που νομίζαμε πως ξέραμε.

Spotlight – κάθε Παρασκευή στις 22:00 στο Kontra.

Εκεί όπου το φως πέφτει στην αλήθεια. ✨