Στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ: «No Time to Die»

Η αποστολή διάσωσης ενός επιστήμονα που τον έχουν απαγάγει αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας τον Μποντ στα χνάρια ενός μυστηριώδους «κακού», ο οποίος κατέχει μια επικίνδυνη, νέα τεχνολογία.

Στο τρέιλερ τα βλέπουμε κυριολεκτικά... όλα: εντυπωσιακά αυτοκίνητα, επικίνδυνες σκηνές δράσης που κόβουν την ανάσα, όμορφα κορίτσια, προηγμένη τεχνολογία, ένα νέο κακό, που υποδύεται ο Οσκαρικός Ράμι Μάλεκ και προφανώς τον Ντάνιελ Κρεγκ μέσα στο άψογο κοστούμι του 007 για τελευταία φορά, όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα και ο ίδιος.

Το «No Time To Die» θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 3 Απριλίου 2020.

