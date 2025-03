Στίβεν Γκράχαμ: Έκλαψα με το μήνυμα που έλαβα από τον Μπρους Σπρίνγκστιν - Real.gr

Ο Στίβεν Γκράχαμ (Stephen Graham) έχει την έγκριση του Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen) για το ρόλο του στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Deliver Me from Nowhere», καθώς υποδύεται τον πατέρα του, Ντάγκλας Φρέντερικ Σπρίνγκστιν (Douglas Frederick Springsteen).

Κατά τη διάρκεια του podcast «Soundtracking with Edith Bowman», o Bρετανός ηθοποιός, αποκάλυψε ότι έλαβε ένα συγκινητικό μήνυμα από τον τραγουδιστή του «Born in the U.S.A.», λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

Το μήνυμα το περιέγραψε ως «ένα από τα πιο υπέροχα που έχω λάβει ποτέ στη ζωή μου».