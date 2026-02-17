Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την υποστήριξη της Έλενας Κουντουρά το βραβευμένο θεατρικό έργο «Εκτός Ύλης reloaded» του Κώστα Λεϊμονή με πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση - Real.gr

Το βραβευμένο θεατρικό έργο “Εκτός Ύλης reloaded” του Κώστα Λεϊμονή, με την καθηλωτική ερμηνεία του Γεράσιμου Σκιαδαρέση, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια ιδιαίτερα συμβολική παράσταση, που οργανώνεται και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωβουλευτή Έλενας Κουντουρά.

Εν μέσω συνεχιζόμενων παραστάσεων σε πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό από το 2016, το έργο, στην επικαιροποιημένη εκδοχή του, ανεβαίνει στις 24 Φεβρουαρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον θεσμικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ισχυρό πολιτικό και ιστορικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για δημόσιο λόγο με ειλικρίνεια, αυτοκριτική και ευθύνη.

H Έλενα Κουντουρά δήλωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερη χαρά ανέλαβα την πρωτοβουλία και στηρίζουμε τη φιλοξενία αυτής της μοναδικής παράστασης μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αποτελεί τον πυρήνα της ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, στέλνοντας ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα για τον σεβασμό στον πολίτη και στον άνθρωπο».

Το έργο, που τιμήθηκε το 2016 με το Βραβείο Θεατρικού Έργου της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, σκηνοθετεί η Κωνσταντίνα Νικολαΐδη, με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση στο ρόλο του Υπουργού.

Λίγα λόγια για το έργο

Ένας Βουλευτής και επί χρόνια Υπουργός ελληνικών κυβερνήσεων αποφασίζει, τη νύχτα της ψήφου εμπιστοσύνης, να εκφωνήσει την τελευταία του ομιλία στη Βουλή προτού παραιτηθεί και αποσυρθεί οριστικά από την πολιτική. Αντί για έναν ακόμη πολιτικό λόγο, επιλέγει μια δημόσια εξομολόγηση. Αναλογίζεται πράξεις και παραλείψεις και ζητά συγγνώμη από τον λαό που πίστεψε σε εκείνον, με την ελπίδα ότι, έστω και την τελευταία στιγμή, θα προλάβει να γίνει σύμμαχος της αλήθειας και υποστηρικτής μιας μεγάλης συγγνώμης, που έπρεπε να έχει ειπωθεί καιρό πριν.

Η επικαιροποιημένη εκδοχή της παράστασης ενσωματώνει σύγχρονα γεγονότα και κοινωνικές προκλήσεις, φωτίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική μεταρρύθμιση. Πραγματεύεται οικουμενικές αξίες και απευθύνεται στο μυαλό και την καρδιά όλων των λαών, θίγοντας ζητήματα που αφορούν την ανθρωπότητα: την παιδεία, τον ρατσισμό, τις κοινωνικές ανισότητες, την αδικία, τον αγώνα κατά της διαφθοράς και την τεράστια δύναμη των πολιτών να ανατρέψουν την αντίληψη ότι η ανοχή τους στο παράλογο είναι δεδομένη.

Κεντρικός άξονας του έργου παραμένει η φράση: «Το πρόβλημα ξεκινά όταν η αξία του κοστουμιού ξεπερνά την αξία του ανθρώπου που το φορά.»

Σημειώνεται ότι η παράσταση παρουσιάστηκε την περίοδο 2016–2018 σε θέατρα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και σε πανελλαδική περιοδεία, ενώ στις 27 Μαρτίου 2018, Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, παρουσιάστηκε στην Ελληνική Βουλή. Το 2019 ανέβηκε στις Βρυξέλλες και στη Στουτγκάρδη και το 2025 ταξίδεψε στον Καναδά.

Πληροφορίες της εκδήλωσης

Η παράσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου και τοπική ώρα 19.00 γίνεται χωρίς αντίτιμο, θα την παρακολουθήσουν ευρωβουλευτές, εργαζόμενοι στο Κοινοβούλιο, μέλη της ελληνικής κοινότητας και είναι ανοικτή για το κοινό των Βρυξελλών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εισόδου στους χώρους του Κοινοβουλίου.

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Πραγματοποιείται με την υποστήριξη της THE LEFT.

Συντελεστές του Έργου

Κείμενο: Κώστας Λεϊμονής

Σκηνοθεσία / Κοστούμια / Φωτισμοί: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Περού

Creative Agency: GridFox

Πρωταγωνιστεί: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης

Συμμετέχουν: Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Ελένη Θεοχάρη, Κωνσταντίνος Μπάρκος

Παραγωγή στην Ελλάδα: Γίνονται Έργα Ε.Ε.

Περισσότερες Πληροφορίες: https://forms.gle/f5pW8keTAoHig11PA