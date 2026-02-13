Στο καστ του «An Innocent Girl» ο Κόλμαν Ντομίνγκο - Real.gr

Ο Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo) θα πλαισιώσει την Κέρι Ουάσινγκτον (Kerry Washington) και τον Τζέιμς Μάρσντεν (James Marsden στη νέα παραγωγή του Ζομ Κολέ-Σερά (Jaume Collet-Serra) με τίτλο «An Innocent Girl» για λογαριασμό του Netflix.

Η Χλόη Ιστ (Chloe East) βρίσκεται επίσης στο πρωταγωνιστικό καστ του ψυχολογικού θρίλερ το οποίο ακολουθεί μια νεαρή και φιλόδοξη γυναίκα που παρασύρεται από ένα ισχυρό ζευγάρι της Ουάσινγκτον και σύντομα βρίσκεται μπλεγμένη σε έναν επικίνδυνο κόσμο εξουσίας, σεξ και δολοφονιών.

Το σενάριο υπογράφουν οι Μάικλ Μόχαν (Michael Mohan) και Μαρκ Γκούγκενχαϊμ (Marc Guggenheim), με πρόσφατες αλλαγές από την Κάρλι Ρέι (Carly Wray). Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Γκρεγκ Μπερλάντι (Greg Berlanti) και Σάρα Σέχτερ (Sarah Schechter), ενώ η Κέρι Ουάσινγκτον βρίσκεται επίσης ανάμεσα στους εκτελεστικούς παραγωγούς.

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός συνεχίζει να διανύει μία απο τις πιο δημιουργικές περιόδους καθώς το 2025 συμμετείχε στο «The Running Man» του Έντγκαρ Ράιτ (Edgar Wright) και στο «Wicked For Good». Σύντομα θα υποδυθεί τον πατέρα του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson), Joe, στη βιογραφική ταινία «Michael» της Lionsgate, ενώ βρίσκεται και στο καστ του «Disclosure Day» δια χειρός Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg).

Όσον αφορά τη μικρή οθόνη, αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του για τη νέα σεζόν του «Euphoria», ενώ πρωταγωνιστεί και στο δεύτερο κύκλο της σειράς του Netflix, «Four Seasons», σύμφωνα με το Deadline.