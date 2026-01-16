Quantcast
Στο καστ του live-action «How to Train Your Dragon 2» η Κέιτ Μπλάνσετ - Real.gr
real player

Στο καστ του live-action «How to Train Your Dragon 2» η Κέιτ Μπλάνσετ

18:15, 16/01/2026
Στο καστ του live-action «How to Train Your Dragon 2» η Κέιτ Μπλάνσετ

Η Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett) επιστρέφει στον μυθικό χωριό του Μπερκ.

Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, εντάσσεται στο καστ της επερχόμενης live-action ταινίας «How to Train Your Dragon 2» στον ρόλο της Valka, αναβιώνοντας τον χαρακτήρα στον οποίο είχε δανείσει τη φωνή της στην αρχική τριλογία κινουμένων σχεδίων.

Σημειώνεται ότι το «How to Train Your Dragon» ακολουθεί τις περιπέτειες του Hiccup, «ενός αδύναμου εφήβου που δεν ταιριάζει με τα πρότυπα της κοινότητάς του, να αναπτύσσει μια βαθιά φιλία με έναν τραυματισμένο δράκο, που ονομάζει Toothless. Αυτή η σχέση αψηφά παραδόσεις αιώνων, σύμφωνα με τις οποίες οι Βίκινγκς και οι δράκοι είναι ορκισμένοι εχθροί».

Η συνέχεια της ιστορίας διαδραματίζεται πέντε χρόνια αργότερα και ακολουθεί τον 20χρονο πλέον Hiccup «να συναντά επιτέλους τη χαμένη μητέρα του, τη Valka, ενώ μαζί με τους φίλους του καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν αδίστακτο εχθρό που επιδιώκει να κατακτήσει τον κόσμο με έναν στρατό δράκων».

Μαζί με την Μπλάνσετ στην ταινία θα συμμετέχουν οι Μέισον Θέιμς (Mason Thames), Νίκο Πάρκερ (Nico Parker), Τζέραρντ Μπάτλερ (Gerard Butler), Τζούλιαν Ντένισον (Julian Dennison), Γκάμπριελ Χάουελ (Gabriel Howell), Μπρόνγουιν Τζέιμς (Bronwyn James) και Χάρι Τρεβάλντουιν (Harry Trevaldwyn).

Ο Ντιν ΝτεΜπλουά (Dean DeBlois) αναλαμβάνει ξανά καθήκοντα σεναριογράφου και σκηνοθέτη έχοντας ήδη στο ενεργητικό του, τον θρίαμβο της αρχικής τριλογίας κινουμένων σχεδίων. Υπενθυμίζεται ότι το «How to Train Your Dragon 2» (2014) και το «How to Train Your Dragon: The Hidden World» (2019) απέφεραν συνολικά 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η επιτυχία του ΝτεΜπλουά συνεχίστηκε και στο πεδίο του live-action, με το πρόσφατο ριμέικ της πρώτης ταινίας του franchise να συγκεντρώνει 646 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Η επίδοση αυτή κατέταξε την ταινία στην τέταρτη θέση των μεγαλύτερων χολιγουντιανών παραγωγών του 2025.

Η νέα live-action παραγωγή αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες από την Universal και την DreamWorks στις 11 Ιουνίου 2027 μόλις μία εβδομάδα μετά την προβολή της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse» της Sony, όπως αναφέρει το Variety.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Μήπως κοιμάστε λάθος; Οι στάσεις ύπνου που κάνουν καλό και όσες βλάπτουν

Μήπως κοιμάστε λάθος; Οι στάσεις ύπνου που κάνουν καλό και όσες βλάπτουν

19:30 16/01
Χωρίς Ανεστίδη στο Μέγαρο Μαξίμου το μπλόκο Μαλγάρων

Χωρίς Ανεστίδη στο Μέγαρο Μαξίμου το μπλόκο Μαλγάρων

19:28 16/01
Έντι Ράμα για το επεισόδιο με τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Φιλικά και χιουμοριστικά τα όσα είπα» - Η ανάρτησή του

Έντι Ράμα για το επεισόδιο με τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Φιλικά και χιουμοριστικά τα όσα είπα» - Η ανάρτησή του

19:18 16/01
Μελόνι: «Η Αρκτική πρέπει να αποτελέσει, όλο και περισσότερο, προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Μελόνι: «Η Αρκτική πρέπει να αποτελέσει, όλο και περισσότερο, προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

19:15 16/01
Τι είναι τα νέφη virga που εμφανίστηκαν στον ουρανό της Αττικής

Τι είναι τα νέφη virga που εμφανίστηκαν στον ουρανό της Αττικής

19:00 16/01
Ηράκλειο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό 70χρονου που δηλώθηκε ότι αγνοείται

Ηράκλειο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό 70χρονου που δηλώθηκε ότι αγνοείται

18:59 16/01
ΕΛΑΣ: Ανακριβή τα δημοσιεύματα για συλλήψεις εκπαιδευτικών σε σχολείο στη Νέα Ιωνία- Προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο

ΕΛΑΣ: Ανακριβή τα δημοσιεύματα για συλλήψεις εκπαιδευτικών σε σχολείο στη Νέα Ιωνία- Προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο

18:45 16/01
Ηνωμένο Βασίλειο: Επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον εμίρη του Κατάρ για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ηνωμένο Βασίλειο: Επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον εμίρη του Κατάρ για τις εξελίξεις στο Ιράν

18:30 16/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved