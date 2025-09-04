Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews - Real.gr

Quantcast
11:00, 04/09/2025
TASTE ΚΟΥΙΖ. Μολύβια ανά χείρας και φύγαμε! 50 γαστρονομικές ερωτήσεις για δυνατούς λύτες.

– Από ποια ήπειρο κατάγεται το σαγιότ;

– Ποιο έτος ξεκίνησε στη Βέροια η ανοιξιάτικη σειρά εκδηλώσεων «Ανθισμένες Ροδακινιές»;

– Τι είναι βασικό συστατικό στην παραδοσιακή θεσσαλική πίτα στριφτό;

– Ποιο μήνα διοργανώνεται κάθε χρόνο στην ισπανική πόλη Μπουνιόλ το Φεστιβάλ «La Tomatina», που ξεκίνησε το 1945;

– Με τη ζαχαροπλαστική τέχνη ποιας χώρας της Ασίας συνδέεται το γλυκό νιαν γκάο;

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στο περιοδικό real taste & style, που κυκλοφορεί με τη Realnews.

