Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews - Real.gr

\u0391\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7 \u03b6\u03cd\u03bc\u03b7 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03ac\u03ba\u03bf\u03c2 \u03bc\u03ad\u03c7\u03c1\u03b9 \u03b1\u03ba\u03c1\u03b9\u03b2\u03ad\u03c2 \u03b4\u03b7\u03bc\u03b9\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03af\u03b5\u03c2 \u03c3\u03bf\u03cd\u03c3\u03b9, \u03b5\u03c0\u03b9\u03bb\u03ad\u03be\u03b1\u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 10 \u03c0\u03af\u03c4\u03c3\u03b5\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03b9\u03bf \u03c4\u03c1\u03b5\u03bb\u03ac toppings \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03cc\u03c3\u03bc\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b1\u03c2 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03c5\u03c3\u03b9\u03ac\u03b6\u03bf\u03c5\u03bc\u03b5!\r\n\r\n\u03a4\u03b7\u03bd <strong>\u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae 5 \u039f\u03ba\u03c4\u03c9\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 </strong>\u03c3\u03c4\u03bf \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03cc <strong>real taste & style, </strong>\u03c0\u03bf\u03c5 \u03ba\u03c5\u03ba\u03bb\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7 <strong><em>Realnews</em></strong><em>.</em>