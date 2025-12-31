Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews - Real.gr

Μετά τις γιορτές, ο οργανισμός ζητά… βοήθεια! Ηρθε η ώρα για ένα φυσικό restart γεμάτο γεύση και ενέργεια. Αγκινάρες, μπρόκολο, παντζάρια, σπαράγγια, καρότα, σέλινο και πολλά ακόμη λαχανικά γίνονται οι ήρωες της κουζίνας, καθαρίζουν το σώμα, τονώνουν τη διάθεση και μετατρέπουν το detox σε παιχνίδι γεύσεων. Σούπες, σαλάτες, smoothies και αχνιστά πιάτα φέρνουν ευεξία, λάμψη και ανανέωση χωρίς στερήσεις. Το φαρμακείο της φύσης είναι εδώ, έτοιμο να μας θυμίσει ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να είναι νόστιμη και πραγματικά αποτελεσματική.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στο περιοδικό real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews.