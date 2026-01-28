Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews - Real.gr

Η Τσικνοπέμπτη, στις 12 Φεβρουαρίου, μας προσκαλεί σε ένα νοέρο ταξίδι γεύσεων. Όταν ο κόσμος τσικνίζει, οι σχάρες ανάβουν παντού και οι μυρωδιές ταξιδεύουν. Από την αργεντίνικη parrilla μέχρι το μογγολικό khorkhog και το μεξικάνικο barbacoa, το ψήσιμο μιλά μια παγκόσμια γλώσσα με έντονη προφορά. Κάρβουνα, φωτιά και γεύσεις ενώνουν Βραζιλία, Κίνα, Αρμενία και Αφρική, θυμίζοντας πως το τσίκνισμα δεν έχει σύνορα, μόνο παρέα και κρέας που φέρνει χαμόγελα.

