Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews - Real.gr

Από λύσεις ανάγκης σε γκουρμέ θρύλους, εδέσματα όπως η πίτσα, το σούσι, η παέγια, η κρεμμυδόσουπα και το τηγανόψωμο γεννήθηκαν για να επιβιώσουν, όχι για να εντυπωσιάσουν. Ψίχουλα, κονσέρβες, περισσεύματα και απλά υλικά μεταμορφώθηκαν σε πιάτα που κουβαλούν μνήμη, αντοχή και συλλογική φαντασία. Σήμερα, δεν είναι μόνο γεύση, είναι ζωντανός χάρτης κρίσεων, δημιουργικότητας και ανθρώπινης επιμονής που δεν καταγράφεται σε καμία συνταγή.

Την Κυριακή 1 Μαρτίου στο περιοδικό real taste & style, που κυκλοφορεί με τη Realnews.