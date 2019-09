Στον Κόπολα δεν αρέσει που ο «Νονός» είναι η αγαπημένη ταινία του Τζόνσον - Ο φόβος του για το Brexit

«Πρόκειται να φέρει το Ηνωμένο Βασίλειο στην καταστροφή», δήλωσε ο διάσημος σκηνοθέτης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα δεν είναι χαρούμενος που ο Μπόρις Τζόνσον είναι θαυμαστής του κινηματογραφικού του έργου "The Godfather" (Ο Νονός) επειδή είναι έτοιμος να "οδηγήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στην καταστροφή".

Τον Ιούλιο, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον δήλωσε στη "Daily Mail" ότι η αγαπημένη του κινηματογραφική σκηνή είναι "οι πολλαπλές δολοφονίες αντεκδίκησης στο τέλος" της κλασικής πρώτης ταινίας του Κόπολα "Ο Νονός" (1972) με θέμα τη δράση της Μαφίας και πρωταγωνιστές τους Μάρλον Μπράντο, Αλ Πατσίνο και Νταϊάν Κίτον.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης απάντησε στην αποκάλυψη του Μπόρις Τζόνσον και είπε ότι αισθάνεται αμήχανα επειδή είναι η αγαπημένη σκηνή των "πιο βάναυσων φιγούρων της σύγχρονης ιστορίας, όπως ο Σαντάμ Χουσεΐν, ο Μουαμάρ Καντάφι και άλλων".

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα δήλωσε στο “MarketWatch”: "Αισθάνομαι άσχημα επειδή οι σκηνές σε μια ταινία με γκάνγκστερ μπορεί να εμπνεύσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στον πραγματικό κόσμο ή να [δώσουν] ενθάρρυνση σε κάποιον που βλέπω ότι πρόκειται να φέρει το αγαπημένο Ηνωμένο Βασίλειο στην καταστροφή”.

"Αγαπώ το Ηνωμένο Βασίλειο και τη μεγάλη συνεισφορά του στην ανθρωπότητα, την όμορφη γλώσσα μας και τη Νευτώνεια φυσική, την πενικιλίνη, και είμαι τρομοκρατημένος που σκέφτεται και μόνο να κάνει κάτι τόσο ανόητο, να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση" τόνισε ο Αμερικανός σκηνοθέτης.

Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα της "The Independent" ανέφερε στην εφημερίδα "Daily Mail" ότι οι τρεις αγαπημένες ταινίες της είναι: Casablanca, The Fugitive και James Bond: You Only Live Twice.