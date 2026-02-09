Super Bowl: Ο Μπεν Άφλεκ και θρυλικοί πρωταγωνιστές της τηλεόρασης σε επικό τηλεοπτικό σποτ - Real.gr

Το τελευταίο διαφημιστικό σποτ του Μπεν 'Αφλεκ (Ben Affleck) για την αμερικανική αλυσίδα Dunkin' στο Super Bowl αποδείχθηκε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή προώθηση καφέ και ντόνατς.

Πρόκειται για ένα νοσταλγικό υπερθέαμα που φέρνει στις οθόνες μερικά από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της χρυσής εποχής της αμερικανικής τηλεόρασης.

Στο πλευρό του ‘Αφλεκ και του Τομ Μπρέιντι (Tom Brady), εμφανίστηκαν η Τζένιφερ ‘Ανιστον (Jennifer Aniston) και ο Ματ ΛεΜπλάνκ (Matt LeBlanc) των «Friends», ο Τζέισον Αλεξάντερ (Jason Alexander) που θύμισε το «Seinfeld» και η Τζάσμιν Γκάι (Jasmine Guy) το «A Different World».

Το καστ συμπλήρωσαν ο Τεντ Ντάνσον (Ted Danson) του «Cheers», ο Αλφόνσο Ριμπέιρο (Alfonso Ribeiro) από τον «Πρίγκιπα του Μπελ-Αιρ» και ο Τζαλίλ Γουάιτ (Jaleel White) από το «Family Matters».

Το σποτ παρουσιάζει τους διάσημους ηθοποιούς να πρωταγωνιστούν σε μια υποτιθέμενη, «χαμένη» κωμική σειρά με τίτλο «Good Will Dunkin’» και να απαντά με χιούμορ σε ένα ερώτημα που κανείς δεν είχε θέσει μέχρι σήμερα: Πώς θα ήταν το βραβευμένο με Όσκαρ δράμα του 1997, «Good Will Hunting», αν ο ‘Αφλεκ και ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon) το είχαν δημιουργήσει ως μια ανάλαφρη κωμωδία;

Το διαφημιστικό περιέχει πολλές αναφορές στους ρόλους που καθιέρωσαν τους ηθοποιούς, οι οποίοι με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας απογήρανσης εμφανίζονται όπως ακριβώς ήταν τη δεκαετία του ’90. Παρά τη χρήση των εφέ, το διαφημιστικό γυρίστηκε σε πραγματικό φιλμ και σε φυσικό σκηνικό, διατηρώντας την αυθεντική αίσθηση της εποχής.

Με αυτό το σποτ, η διάσημη αλυσίδα καφέ κάνει μια αναδρομή στο 1995, γιορτάζοντας την πρώτη της διαφήμιση για παγωμένο καφέ. Πρόκειται για το τελευταίο μιας σειράς επιτυχημένων και γεμάτων αστέρια διαφημιστικών που έχει δημιουργήσει ο ‘Αφλεκ για την εταιρεία από το 2023. Σε προηγούμενα σποτ συμμετείχαν οι Τζέρεμι Στρονγκ (Jeremy Strong) και Κέισι ‘Αφλεκ (Casey Affleck), ενώ σε δύο έχει πρωταγωνιστήσει και η πρώην σύζυγός του, Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez), σύμφωνα με το Variety.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ