Oscars 2025: Ο Μόργκαν Φρίμαν απέτισε φόρο τιμής στον Τζιν Χάκμαν - «Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου» - Real.gr

Στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ ο Μόργκαν Φρίμαν (Morgan Freeman) απέτισε φόρο τιμής στον Τζιν Χάκμαν (Gene Hackman), με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν.

Ο Φρίμαν μίλησε για τον εκλιπόντα ηθοποιό πριν από το καθιερωμένο «In Memoriam» το οποίο τιμά τις προσωπικότητες του θεάματος που έφυγαν την χρονιά που πέρασε.

«Αυτή την εβδομάδα, η κοινότητά μας έχασε έναν γίγαντα και εγώ έναν αγαπημένο φίλο, τον Τζιν Χάκμαν», ξεκίνησε ο Φρίμαν την ομιλία του, φανερά συγκινημένος.

Morgan Freeman pays tribute to his “dear friend” Gene Hackman: “He received two Oscars but more importantly he won the hearts of film lovers all over the world.”#Oscarshttps://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/LA4voHhYf6

— ABC News (@ABC) March 3, 2025