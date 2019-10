Συναυλία των BTS θα μεταδοθεί ζωντανά σε κινηματογράφους

Οι σταρ της K-pop BTS θα μεταδώσουν απευθείας μία από τις επόμενες συναυλίες τους σε στάδιο της Σεούλ, στη Νότια Κορέα σε κινηματογράφους σε επιλεγμένες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πιο συγκεκριμένα, στις 27 Οκτωβρίου διοργανώνεται μία από τις τρεις συναυλίες ‘Love Yourself: Speak Yourself’ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Σεούλ και θα μεταδοθεί ζωντανά σε χώρες της Ασίας, σε Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Ιαπωνία. Επίσης θα προβληθεί σε κινηματογραφικές αίθουσες στις ΗΠΑ, αλλά με καθυστέρηση λόγω της διαφοράς ώρας.

"Αυτό το σπουδαίο γεγονός θα ενώσει τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο για να γιορτάσουν τις πιο αγαπημένες επιτυχίες του γκρουπ και την άνευ προηγουμένου διεθνή φήμη του" αναφέρει η εταιρεία διανομής του συναυλιακού φιλμ Love Yourself: Speak Yourself [The Final], Fathom Events σε δελτίο τύπου.

Νωρίτερα φέτος, η Fathom Events και οι BTS κυκλοφόρησαν την ταινία “ Love Youself in Seoul” ταινία από τη συναυλία στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του 2018 'Love Yourself' του συγκροτήματος σε κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο.

“ Η ταινία έφερε στα ταμεία πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια και κατέρριψε το ρεκόρ εισπράξεων μέσα σε μία μέρα για κινηματογραφική προβολή" σύμφωνα με το Forbes.