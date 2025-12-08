Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα»: «Το όραμα για την Υγεία του 2030: Πρόληψη, δημογραφική πρόκληση και το μέλλον του ΕΣΥ» - Real.gr

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την υγεία και τι επιφυλάσσει το μέλλον εξελίχθηκε στο πάνελ «Το όραμα για την Υγεία του 2030» στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

του Θάνου Μωριάτη

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ανέδειξαν τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η επόμενη δεκαετία στον χώρο της υγείας.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια βαθιά δημογραφική αλλαγή, καθώς τα επόμενα χρόνια οι πολίτες άνω των 60 ετών θα υπερβαίνουν αριθμητικά τις παραγωγικές ηλικίες. «Η χώρα αλλάζει, άρα πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που οργανώνουμε τις υπηρεσίες υγείας», ανέφερε, επισημαίνοντας τη διεθνή μετατόπιση από την περίθαλψη στην πρόληψη. Ήδη, όπως είπε, πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων.

Παρουσιάζοντας το κυβερνητικό σχέδιο, μίλησε για αναβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων, δημιουργία 312 ιατρείων χρόνιων νοσημάτων στα Κέντρα Υγείας και ενίσχυση των κινητών ομάδων υγείας, που – όπως είπε – «φέρνουν τον γιατρό στην πόρτα του πολίτη» σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεγάλες πόλεις όπου καταγράφονται τα περισσότερα περιστατικά. Η κ. Αγαπηδάκη σημείωσε ότι η πρόληψη πρέπει να αποτελέσει διακομματική προτεραιότητα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι ορισμένες σχετικές ρυθμίσεις είχαν καταψηφιστεί στη Βουλή.

Αναφερόμενη στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ, υπογράμμισε ότι το σύστημα διαθέτει πλέον το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού από το 2010, ενώ έχουν δοθεί αυξήσεις στους γιατρούς και έχουν ενισχυθεί οικονομικά οι περιοχές με ελλείψεις. Τόνισε επίσης πως η θεσμοθέτηση του ιδιωτικού έργου στο ΕΣΥ ήταν πάγιο αίτημα των γιατρών που – όπως είπε – ικανοποιήθηκε, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές πρέπει να βασίζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση ώστε η χώρα να ακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις.

Από την πλευρά της, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου εστίασε επίσης στη μεγάλη δημογραφική πρόκληση, σημειώνοντας ότι η γήρανση του πληθυσμού επηρεάζει όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας και απαιτεί μακροπρόθεσμη στρατηγική. Όπως είπε, στην Ευρώπη καταγράφονται 1,2 εκατομμύρια ελλείψεις σε ιατρικό και λοιπό προσωπικό, ενώ το ένα τρίτο των γιατρών και το ένα τέταρτο των νοσηλευτών είναι άνω των 55 ετών.

Για την Ελλάδα, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη λόγω του παγώματος προσλήψεων και του έντονου brain drain της προηγούμενης δεκαετίας. Η κ. Ξενογιαννακοπούλου υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, μιλώντας για 15.000 επιπλέον θέσεις. Παράλληλα τόνισε ότι οι γιατροί πρέπει να εργάζονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ έθεσε ως κρίσιμο ζήτημα το μισθολογικό, προκειμένου τα επαγγέλματα υγείας να γίνουν ξανά ελκυστικά για τους νέους.

