Τα απομνημονεύματα του θρύλου του τένις Μπιορν Μποργκ μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη - Real.gr

Τα απομνημονεύματα του θρύλου του τένις Μπιορν Μποργκ μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη

12:30, 28/10/2025
Τα απομνημονεύματα του θρύλου του τένις Μπιορν Μποργκ «Heartbeat» που έγιναν μπεστ σέλερ πρόκειται να μεταφερθούν στη μεγάλη οθόνη με τον δημοφιλή Σουηδό σκηνοθέτη Γιόνας Άκερλουντ να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία.

Οι εταιρείες Banijay Entertainment Jarowskij/Yellow Bird και Mastiff Sweden συνεργάζονται για την ανάπτυξη του σεναρίου με τον Άκερλουντ, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τα πρωτοποριακά μουσικά του βίντεο για τη Madonna, την Beyoncé, τη Lady Gaga και τους Rolling Stones, καθώς και για τις ταινίες «Polar», «Spun», «Lord of Chaos» και η σειρά του Netflix «Clark».

Η κινηματογραφική μεταφορά, η οποία βρίσκεται υπό ανάπτυξη, θα καταγράφει την ραγδαία άνοδο του Μποργκ στο τένις, συμπεριλαμβανομένων των πέντε άνευ προηγουμένου συνεχόμενων τίτλων του στο Γουίμπλεντον και τη σοκαριστική του απόφαση να αποσυρθεί σε ηλικία μόλις 26 ετών.

