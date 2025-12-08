Τα «όπλα» των καναλιών στη… μάχη των Χριστουγέννων - Real.gr

Quantcast
Τα «όπλα» των καναλιών στη… μάχη των Χριστουγέννων

13:56, 08/12/2025
Με δυνατούς άσους στο μανίκι μπαίνουν στη μάχη των Χριστουγέννων τα κανάλια, σε μια προσπάθεια να συσπειρώσουν το κοινό με μεγάλα projects οικογενειακού χαρακτήρα. Μια σπέσιαλ ημέρα γεμάτη αγάπη και προσφορά, που θα καταλήξει σε ένα λαμπερό εορταστικό σόου, προετοιμάζει για τα Χριστούγεννα ο ΑΝΤ1.

Ολο το κανάλι του Αμαρουσίου βρίσκεται ήδη επί ποδός για τη διοργάνωση 24ωρου τηλεμαραθωνίου, στον οποίο θα συμμετάσχουν όλα τα πρόσωπα του σταθμού και όλες οι ζωντανές εκπομπές από το πρωί έως και αργά το βράδυ. Ο τηλεμαραθώνιος, για τον οποίο επικρατέστερη ημέρα μετάδοσής του είναι η Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει από το «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ με ειδική θεματολογία και καλεσμένους θα μετάσχει και το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα. Το βραδινό σόου θα παρουσιάσει ο Γρηγόρης Αρναούογλου, με τη συνδρομή και τη βοήθεια όλων των παρουσιαστών του ΑΝΤ1.

Στον τηλεμαραθώνιο αναμένεται, μάλιστα, να εμφανιστούν μαζί ο Γ. Λιάγκας και ο Γρ. Αρναούτογλου, που ενόψει του μεγάλου event συμφιλιώθηκαν. Η επίλυση των διαφορών ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές επιτεύχθηκε με παρέμβαση των κορυφαίων στελεχών του ΑΝΤ1, του γενικού διευθυντή Γιώργου Λεβέντη και του chief content officer, Νίκου Χριστοφόρου, οι οποίοι τους κάλεσαν σε δείπνο συμφιλίωσης. Οι δύο παρουσιαστές συμφώνησαν να κάνουν κοινή εμφάνιση για να μεταδώσουν το μήνυμα της αγάπης και της προσφοράς.

Oπως αναφέρει η Reallife, με δυνατή πρόταση «κατεβαίνει» στη μάχη και το Mega. To πολυαναμενόμενο reunion του «Παρά πέντε», ένα μεγάλο σόου με ζωντανό κοινό, ορχήστρα και παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη, βρίσκεται σε τελικό στάδιο προετοιμασίας για να μεταδοθεί μέσα στις γιορτές. Στο 50ό επεισόδιο του «Πάρα πέντε» θα μεταδοθούν νέες σκηνές που έγραψε ο Γ. Καπουτζίδης για τους βασικούς ήρωες Ντάλια, Ζουμπουλία, Σπύρο, Φώτη και Αγγέλα, ενώ θα απαντηθούν τα ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα μετά το φινάλε της θρυλικής σειράς.

Από την πλευρά του ο Alpha τις ημέρες των εορτών θα χτυπήσει με όπλο «Το σόι σου». Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγαπημένη οικογενειακή κωμωδία ετοιμάζει ένα χριστουγεννιάτικο εορταστικό επεισόδιο, στο οποίο οι Χαμπέοι και οι Τριανταφύλλου θα μπουν στο κλίμα των ημερών και θα κάνουν… ρεβεγιόν μαζί με όλη την Ελλάδα. Το πιθανότερο είναι το εορταστικό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» να μεταδοθεί παραμονή Χριστουγέννων, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου.

 

