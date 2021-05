«Τα Φιλαράκια»: Ο Ρος και η Ρέιτσελ αποκάλυψαν ότι ήταν και στην πραγματικότητα ερωτευμένοι

Έπειτα από δέκα χρόνια προβολής και 17 χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο, "Τα Φιλαράκια" εξακολουθούν να έχουν τα μυστικά τους και ένα από τα μεγαλύτερα αποκαλύφθηκε σήμερα στο επετειακό επεισόδιο "Friends: The Reunion", που προβάλλεται στην πλατφόρμα του συνδρομητικού HBO Max.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Οι χαρακτήρες της σειράς Ρος Γκέλερ και Ρέιτσελ Γκριν δεν τα έφτιαχαν και χώριζαν διαρκώς μόνο μπροστά από τις κάμερες. Οι ηθοποιοί Ντέιβιντ Σουίμερ και Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψαν για πρώτη φορά ότι τα πρώτα χρόνια των γυρισμάτων ήταν ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλο, αλλά για πρώτη φορά φιλήθηκαν για τις ανάγκες της σειράς το 1995.

"Θυμάμαι να λέω μια φορά στον Ντέιβιντ ότι θα είναι πολύ κρίμα η πρώτη φορά που ουσιαστικά εσύ και εγώ θα φιληθούμε να είναι στην εθνική τηλεόραση. Και πράγματι! Το πρώτο μας φιλί ήταν σε εκείνο το καφέ", λέει η Άνιστον στο επετειακό επεισόδιο.

"Διοχετεύσαμε όλη την λατρεία και την αγάπη που είχαμε ο ένας για τον άλλο στον Ρος και στην Ρέιτσελ", πρόσθεσε.

Το παθιασμένο φιλί στο καφέ Central Perk στο επεισόδιο με τίτλο "The One Where Ross Finds Out" του δεύτερου κύκλου θεωρείται ευρέως μια από τις καλύτερες στιγμές της σειράς, η οποία ολοκληρώθηκε το 2004 με τους δύο χαρακτήρες τελικά να ξανασμίγουν.

Ο Σουίμερ και η Άνιστον είπαν ότι η αμοιβαία έλξη διήρκεσε τα δύο πρώτα χρόνια της σειράς, αλλά ποτέ δεν έγιναν ζευγάρι εκτός σκηνής γιατί και οι δύο είτε είχαν σχέση με άλλους είτε βρίσκονταν μεταξύ σχέσεων.

"Ήμασταν και οι δύο πολύ 'τσιμπημένοι' ", συμπλήρωσε και ο Σουίμερ λέγοντας ότι ωστόσο επειδή πάντα κάποιος από τους δυό τους βρισκόταν σε σχέση "ποτέ δεν περάσαμε το όριο. Το σεβαστήκαμε".

Όπως περιέγραψε, "περίπου τα δύο πρώτα χρόνια, όταν είχαμε διαλείμματα από τις πρόβες, υπήρχαν στιγμές που καθόμασταν αγκαλιά στον καναπέ".

"Πώς δεν είχατε καταλάβει όλοι ότι ήμασταν 'τσιμπημένοι';", ρώτησε τους συμπρωταγωνιστές του Ματ Λεμπλάνκ, Μάθιου Πέρι, Κόρτνεϊ Κοξ και Λίζα Κούντροου.

"Είχαμε καταλάβει, ξεκάθαρα", απάντησε η Κοξ.