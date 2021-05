«Τα Φιλαράκια»: Ο τραυματισμός στα γυρίσματα που έμεινε κρυφός για δεκαετίες

Το περιστατικό αποκάλυψε ο δημιουργός David Crane, λέγοντας πως το γύρισμα εκείνης της μέρας (26 Σεπτεμβρίου 1996) ματαιώθηκε.

Ήταν στη σκηνή που ο Τζόι παλεύει με τον συγκάτοικό του Τσάντλερ (Matthew Perry) για μια καρέκλα και ο Τζόι τρέχει και πέφτει πάνω της. Μόνο που δεν πήγε καλά όλο αυτό και ο Matt LeBlanc κατέληξε με αφόρητους πόνους.

«Γλίστρησα κάπως και ο ώμος μου βγήκε από τη θέση του», εξήγησε ο 53χρονος σήμερα LeBlanc στο Friends: The Reunion. «Συνέβη σε ένα επεισόδιο που ήταν και οι έξι, όλοι τους, κι έτσι δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε άλλες σκηνές», σημείωσε ο Crane.

Το τραύμα του Τζόι θα έκανε καιρό να γιατρευτεί, οπότε ο Crane το συμπεριέλαβε στη σειρά. Εμφάνισε τον Τζόι στα επόμενα επεισόδια με το χέρι δεμένο, βάζοντάς τον να πει ότι έπεσε από το κρεβάτι.

