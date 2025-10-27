Τελικά, τι θα γίνει με το «Vinylio»; - Real.gr

Στη συχνότητα του ΑΝΤ1 επιστρέφουν από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου ο Αντώνης Κανάκης και οι συνεργάτες του, τηρώντας το καθιερωμένο ραντεβού στις 20:00.

Ξεκινώντας από τις αρχές Νοεμβρίου, το «Ράδιο αρβύλα» και οι «Boomers» θα εναλλάσσονται από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και το «Vinylio».

Στις επαφές του καναλιού με τον Αντ. Κανάκη υπήρξε προβληματισμός για την ημέρα και την ώρα που θα ενταχθεί το «Vinylio», ενώ εξετάστηκε και το ενδεχόμενο να μεταδίδεται στη late night ζώνη μία φορά την εβδομάδα. Το σενάριο αυτό δεν προχώρησε και τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η νοσταλγική εκπομπή με τα ιδιαίτερα αφιερώματα και πολλή μουσική επιστρέφει τις Πέμπτες στις 20:00, ενώ θα έχει διευρυμένη διάρκεια.

Σε αντίθεση με το «Ράδιο αρβύλα» και τους «Boomers», που διαρκούν μία ώρα και παραδίδουν σκυτάλη στις 21:00, το «Vinylio» θα ξεπερνά την ωριαία διάρκεια και θα καλύπτει μέρος της prime time, με φινάλε έως και στις 22:00.