The Love 80’s - 90’s Party 26 powered by ΔΕΗ - Real.gr

Το μεγαλύτερο 80’s & 90’s πάρτι της χρονιάς επιστρέφει!

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το The Love 80’s – 90’s Party 26 powered by ΔΕΗ, το απόλυτο throwback event που κάθε χρόνο γίνεται sold out και μας γυρίζει στις πιο θρυλικές δεκαετίες της μουσικής.

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου στο FLOYD, Πειραιώς 117.

Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ρυθμό, χορό, neon vibes και ατελείωτες επιτυχίες από τα 80’s και τα 90’s, με εντυπωσιακά visuals, φώτα, εφέ και την εκρηκτική ενέργεια του Love 97,5.

Αγαπημένοι μας καλλιτέχνες από τα 80’s & τα 90’s live, σε ένα party που θα μας γυρίσει πίσω στις πιο δυνατές μουσικές αναμνήσεις.

Σοφία Αρβανίτη

Στέλλα Γεωργιάδου

Θάνος Καλλίρης

Ελίνα Κωνσταντοπούλου

Δημήτρης Μετζέλος

Νεκτάριος Σφυράκης

Κώστας Χαριτοδιπλωμένος

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους ONE

Το ταξίδι στον χρόνο θα γίνει για ακόμα μια χρονιά παρέα με την υπέροχη ομάδα των «Trashformers» που καταφέρνει, με τον δικό της μοναδικό τρόπο, να μας κάνει να μπούμε στον κόσμο των ονείρων και των πιο χαρούμενων συναισθημάτων, όπου όλα μπορούν να συμβούν.

The Love 80’s – 90’s Party 26 powered by ΔΕΗ!

Η απόλυτη εμπειρία που ενώνει γενιές, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες δύο δεκαετιών που άφησαν εποχή.

Κλείσε εισιτήρια τώρα στο https://www.more.com/gr-el/tickets/music/the-love-80s-90s-party-26/ πριν εξαντληθούν!

Φέτος, το πάρτι ανεβαίνει level και ετοιμάζεται να γράψει ξανά ιστορία…

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026

FLOYD, Πειραιώς 117.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.