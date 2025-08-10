«The Story of Adele H.»: Ντοκιμαντέρ για τα γυρίσματα της ταινίας πριν από 50 χρόνια στη Μάγχη - Real.gr

Quantcast
«The Story of Adele H.»: Ντοκιμαντέρ για τα γυρίσματα της ταινίας πριν από 50 χρόνια στη Μάγχη

17:15, 10/08/2025
Ειδικό αφιέρωμα διοργανώνεται για να γιορταστεί η επέτειος ταινίας που προτάθηκε για Όσκαρ και γυρίστηκε στο Γκέρνζι στη θάλασσα της Μάγχης πριν από 50 χρόνια.

Η ταινία «The Story of Adele H.» περιλαμβάνει δεκάδες τοποθεσίες σε όλο το νησί και ηθοποιούς από την περιοχή. Το ορόσημο των 50 χρόνων γιορτάζεται με νέο ντοκιμαντέρ με θέμα την ταινία, που γυρίζεται στο νησί.

Το γαλλικό ιστορικό δράμα επικεντρώνεται στην αληθινή ιστορία της Αντέλ Ουγκώ, της μικρότερης κόρης του συγγραφέα Βίκτορ Ουγκώ και του ανεκπλήρωτου έρωτά της για έναν αξιωματικό του στρατού.

Με αφορμή την επέτειο, το Κέντρο Βίκτορ Ουγκώ συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Λαρς Γιάνσεν για να δημιουργήσει ένα σύντομο ντοκιμαντέρ για την ταινία, σύμφωνα με το BBC.

Οι περισσότερες εξωτερικές σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν σε τοποθεσίες του Γκέρζνι. Για τις σκηνές που διαδραματίζονται στο Χάλιφαξ δημιουργήθηκαν εσωτερικοί χώροι σε ένα σπίτι στο Σεντ Πίτερ Πορτ, στο νησί.

Ο Λαρς Γιάνσεν πήρε συνεντεύξεις από νησιώτες που συμμετείχαν στην ταινία, μεταξύ άλλων από ηθοποιούς και τεχνίτες. «Είναι υπέροχο που μπορώ να καταγράψω αυτό το μικρό κομμάτι ιστορίας» υπογράμμισε.

Η Κάθριν Πρινς κλήθηκε να συμμετάσχει στην ταινία, καθώς ήταν ηθοποιός στην Ερασιτεχνική Λέσχη Θεάτρου και Όπερας του νησιού.

Για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ μοιράστηκε αναμνήσεις από τα γυρίσματα σε τοποθεσίες και είπε ότι η εμπειρία ήταν «πολύ διασκεδαστική».

«Ήμασταν όλοι προσκεκλημένοι σε μια δεξίωση στο Royal Hotel όπου γνωρίσαμε όλο το καστ και το συνεργείο, καθώς και τον σκηνοθέτη Φρανσουά Τριφό και την πρωταγωνίστρια Ιζαμπέλ Ατζανί. Μετά αρχίσαμε να γυρίζουμε τις διάφορες σκηνές» είπε.

Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στο Βασιλικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών της Πριγκίπισσας, στο Γκέρνζι στις 6 Σεπτεμβρίου, πριν από την προβολή της ταινίας του 1975.

Η Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Ατζανί ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της ως Αντέλ Ουγκώ στην ταινία.

